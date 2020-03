Coronavirus: iniziato Cdm a P.Chigi, su tavolo stretta tribunali e dl Ssn

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - E' appena iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, inizialmente in programma alle 18. Sul tavolo il dl per introdurre una stretta anche nei tribunali per contenere la diffusione del Covid-19 e misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con interventi per assumere specializzandi, per consentire l'accesso di medici specialisti e reclutamento di personale. Oltre a norme sulla riorganizzazione del Ssn per fronteggiare l'emergenza. Non dovrebbe essere discusso stasera invece il Dpcm per ampliare zone rosse e zone gialle: secondo fonti di governo, il via libera dovrebbe arrivare domani.