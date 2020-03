Tim: società, 'unici danneggiati sono abitanti aree bianche'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Purtroppo, gli unici danneggiati in questa vicenda sono gli abitanti delle Aree Bianche che ancora non sono collegati alla rete in fibra". Così Tim in una nota commentando la decisione assunta oggi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). "Desta stupore ricevere una sanzione per aver ipotizzato di investire risorse private nell’ammodernamento del Paese per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, pur adeguando puntualmente la propria offerta alle prescrizioni regolamentari", sottolinea l'operatore tlc.