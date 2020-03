Coronavirus: Germania, casi sono saliti a 639**

Berlino, 6 mar. (Adnkronos/Dpa) - Sono saliti a 639 i casi di coronavirus in Germania. Lo ha reso noto questa sera il Robert Koch Institute, dopo che a mezzogiorno era stato comunicato che i contagi erano circa 500. L'istituto federale per le malattie infettive ha reso noto inoltre che vi sono casi in tutte i lander, esclusa la Sassonia-Anhalt. Il maggior numero di casi si registrano in Nord Renania Westaflia, in Bavaria e Baden-Wuerttemberg.