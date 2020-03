Coronavirus: in decreto detenuti in Aula in video**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Nel decreto che approderà in Cdm questa sera, a quanto si apprende da fonti di via Arenula, nei tribunali si favorisce il ricorso ai mezzi telematici e teleconferenza ogni volta sia possibile farne uso, per evitare afflussi nelle Aule. Ai capi uffici giudiziari viene dato il compito di regolare l'attività evitando afflussi, anche ricorrendo a udienze da remoto, con i detenuti presenti al processo in videoconferenza.