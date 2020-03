Liguria: Pastorino (Leu), 'bene via libera M5S ad alleanza'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il via libera su Rousseau al confronto sull'alleanza del Movimento 5 Stelle alle Regionali in Liguria è un dato positivo: rappresenta il punto di partenza per una coalizione plurale, ampia e forte. Questa alleanza può avanzare una proposta politica valida per affrontare le sfide di una Regione, governata male per troppi anni, e che necessita di un rilancio forte". Lo dichiara il deputato di è Viva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

"Adesso - aggiunge Pastorino - ci sono tutte le condizioni per elaborare un programma condiviso. Successivamente si potrà individuare un candidato presidente dal profilo unitario, in grado di essere sintesi e garante del programma sottoscritto dalle forze politiche. Certo, il tempo a disposizione non è tanto, per questo è importante accelerare sul percorso di formazione della coalizione".