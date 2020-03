Coronavirus: Esselunga dona 2,5 mln a ospedali e istituti

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Esselunga per l'emergenza coronavirus dona 2,5 milioni di euro agli ospedali e agli istituti impegnati in prima linea nell’assistenza dei pazienti e nella ricerca scientifica. Il progetto del gruppo della grande distribuzione riguarda l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la Fondazione Irccs San Matteo di Pavia, l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza e la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Inoltre per i fornitori, "consapevoli dell’impatto che la situazione sta avendo sul tessuto imprenditoriale del Paese", è stato potenziato l’accordo con Unicredit che agevola i pagamenti per alleviarne la tensione finanziaria. Saranno messi a disposizione dei fornitori di Esselunga da Unicredit Factoring 530 milioni di euro di affidamenti dedicati alle anticipazioni di pagamento dei crediti commerciali. Per tutti gli over 65 anni, da domani e fino a Pasqua, il contributo di consegna della spesa diventerà gratuito sia per l’e-commerce Esselunga a Casa sia per le consegne dai negozi all’abitazione, in tutte le zone dove Esselunga è presente con il servizio.

“Non possiamo stare fermi a guardare la difficoltà e preoccupazione generale causata dalla diffusione del Covid-19", spiega Sami Kahale, ceo di Esselunga. "Ognuno deve fare la sua parte. Esselunga, che ha sempre cercato di essere vicina ai territori in cui è presente, vuole confermare concretamente il proprio impegno".