Coronavirus: quarto caso in Brasile, arriva da Italia

Madrid, 5 mar. (Adnkronos/EuropaPress) - Il numero di casi confermati di Covid-19 in Brasile è salito a quattro, secondo il bilancio fornito oggi dal Ministero della Salute del colosso sudamericano. L'ultimo caso è quello di un'adolescente di 13 anni che per ora non mostra sintomi, ragion per cui rimane a casa sua, controllata dalla Secretaria Estatal della Salute di San Paolo, dove vive, insieme alle persone con le quali ha avuto un "contatto ravvicinato".

La giovane è tornata dall'Italia domenica scorsa e martedì si è recata all'ospedale Beneficiencia Portuguesa. "Il risultato dell'esame è stato positivo al coronavirus", anche se non è entrato nella lista immediatamente dei confermati, essendo considerato un caso atipico, poiché non presenta sintomi.

Oltre ai quattro casi confermati, tutti "di trasmissione importata" vale a dire di persone che sono state in "aree endemiche nelle quali il virus già circola" ci sono altre 531 persone vigilate e 315 che sono risultate negative al test.