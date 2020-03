Coronavirus: Mattarella, 'osservare misure governo anche se cambiano abitudini vita'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Il governo, a cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere, ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione sull'emergenza Coronavirus.

"Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni: anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita".