Coronavirus: in due mesi compravendita case in Lombardia -7%, a Milano -12%

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Sono calate del sette per cento le compravendite di case in Lombardia nel primo bimestre del 2020, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La diminuzione arriva al dodici per cento nel capoluogo. Queste le prime stime degli effetti del coronavirus sul mercato immobiliare, secondo Scenari Immobiliari.

Secondo Mario Breglia, il presidente, "nel mese di marzo è probabile una riduzione molto forte, già evidente nelle visite agli appartamenti in vendita, più che dimezzati rispetto a un anno fa. La domanda continua a essere sostenuta ed è probabile un rimbalzo da metà anno, con emergenza terminata. Per il momento non ci sono tensioni sui prezzi, anzi si osserva un leggero incremento dei canoni di locazione a Milano".

Le stime di Scenari Immobiliari per la fine dell’anno, a livello nazionale, sono state riviste al ribasso. Ma comunque, con un fatturato a 130 miliardi di euro, restano ancora positive rispetto a un anno fa.