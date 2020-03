Migranti: Picierno, 'Grecia non è scudo Ue, subito corridoio umanitario'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Cara Presidente Von der Leyen, la Grecia non è scudo d’Europa, come l’hai definita. É frontiera d’Europa. E su quella frontiera stiamo perdendo la nostra umanità e i valori su cui l’Ue si fonda. Bambini che scappano dalla guerra non sono nemici da cui difendersi #corridoiumanitarisubito". Lo scrive su twitter Pina Picierno, eurodeputata Pd.