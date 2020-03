Coronavirus: Danti scrive a Gentiloni, 'stop mutui, decisiva interlocuzione con Bce' (2)

(Adnkronos) - "Tale obiettivo sarà raggiunto pienamente solo se tali misure emergenziali saranno temporaneamente sterilizzate, per evitare un possibile downgrading del nostro sistema finanziario da parte delle autorità di vigilanza europee. In questo senso, una Tua autorevole e rapida interlocuzione con gli organi dirigenti della Banca Centrale Europea e con le autorità competenti potrebbe essere decisiva per consentire al nostro sistema finanziario di supportare il lavoro delle nostre aziende", conclude Danti.