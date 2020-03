Scuola: Pd in piazza con lavoratori pulizie, urgente tavolo governo'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Oggi il Partito Democratico ha incontrato a piazza Montecitorio i lavoratori delle pulizie nelle scuole che risultano in esubero per via dell'internalizzazione dei servizi". Lo dice il responsabile lavoro della segreteria Pd Marco Miccoli, presente insieme alla vicepresidente del partito Debora Serracchiani, in piazza Montecitorio alla manifestazione dei lavoratori dei servizi di igiene e pulizia nelle scuole.

"Abbiamo spiegato loro le nostre proposte per evitare i 4000 licenziamenti. Le proposte, a nostro avviso, vanno inserite nel prossimo decreto sull’emergenza Coronavirus. Vista la situazione di emergenza sanitaria, questi lavoratori sono utili in un momento così delicato per il Paese, le soluzioni ci sono ma serve urgentemente convocare a Palazzo Chigi un tavolo con il governo”.