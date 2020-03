Polizia: Fiano, 'Salvini dovrebbe essere solo grato a Gabrielli'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Salvini dovrebbe essere solo grato al prefetto Gabrielli per averlo avuto al suo fianco quando svolgeva il ruolo di Ministro dell’Interno, per la verità poco all’interno del Ministero e molto sui social, ed il paese intero dovrebbe ringraziare per avere avuto in questi anni a capo della polizia un servitore dello Stato di così alto livello di professionalità ed affidabilità, che ha garantito al paese in anni difficili, in questi giorni, e speriamo proprio anche per gli anni a venire, una guida sicura e certa". Lo dice in una nota il deputato Emanuele Fiano della segreteria nazionale Pd.

"Che poi il politico che più di ogni altro ha sdoganato un linguaggio aggressivo e offensivo, per non dire di peggio, nei confronti degli avversari politici e non, faccia il damerino per un video rubato ad una riunione privata fa sorridere se non piangere, se pensiamo a quando dallo studio del Viminale, si esibiva in spettacoli folcloristici nei confronti degli avvisi di garanzia che gli venivano recapitati".