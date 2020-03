Coronavirus: Cattolica lancia polizza contro chiusure obbligatorie esercizi commerciali

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Cattolica Assicurazioni lancia sul mercato italiano la nuova polizza 'Active Business Nonstop', realizzata per far fronte alle conseguenze della diffusione del virus Covid-19. La soluzione, si spiega dalla compagnia, è stata elaborata in pochi giorni dal momento in cui è scattata l’emergenza, per rispondere alla domanda degli esercizi commerciali, come negozi, bar e servizi, costretti per provvedimento d’urgenza delle autorità a chiusura obbligatoria e misure restrittive imposte dalla minaccia dell’epidemia.

Cattolica con la nuova polizza, in distribuzione nelle agenzie Cattolica e Tua e di durata annuale, garantisce un supporto immediato di mille euro al giorno per un massimo di 15 giorni in caso di chiusura decretata dalle autorità.

“Siamo da sempre convinti del ruolo sociale dell’assicurazione. Non potevamo rimanere indifferenti agli appelli di chi si è trovato da un giorno all’altro nell’impossibilità di lavorare", ha dichiarato Carlo Ferraresi, direttore generale di Cattolica Assicurazioni. "Cattolica, sin dalle prime ore successive al verificarsi dell’emergenza, ha iniziato a mettere a punto una soluzione che, ancora una volta, testimonia il dinamismo della nostra compagnia. Questa polizza è il nostro contributo per i tanti piccoli imprenditori e commercianti che, in un momento così difficile, continuano a impegnarsi quotidianamente per garantire a tutta la comunità una pluralità di beni e servizi e che contribuiscono ad attenuare gli effetti negativi della situazione di criticità”.