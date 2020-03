Servizi: Conte, non sottrarsi a sfida innovazione**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non sottrarsi alla sfida dell'innovazione, ma attrezzarsi per vincerla mettendo il Paese in piena sicurezza. Non sfuggono le dure lezioni apprese negli ultimi decenni in cui l'Italia ha saputo meno di altri approfittare del cambio di paradigma". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla presentazione della 'Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza', curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2019.