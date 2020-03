Coronavirus: Fontana, 'Ischia e Musumeci su lombardi? Ci sono rimasto male'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è risentito per le ordinanze di Ischia, che vietavano l'ingresso sull'isola ai lombardi, e per le parole del governatore siciliano, Nello Musumeci, che ha invitato i turisti di Lombardia e Veneto a rinviare i viaggi in Sicilia per l'emergenza Coronavirus.

"Ci sono rimasto male, perché hanno dimostrato che il Paese non è coeso in questo momento di difficoltà. Ma non fa nulla, la Lombardia va avanti come prima", afferma il governatore in un'intervista a Libero.