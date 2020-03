Coronavirus: Pd, 'Gualtieri ha aperto dibattito internazionale su misure economia'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Come dimostra il risalto dato dal Financial Times, bene ha fatto il Ministro Gualtieri ad aprire e a prendere la guida del dibattito in Europa e a livello internazionale sulle misure da prendere per aiutare e sostenere famiglie e imprese colpite dall'emergenza Coronavirus". Lo dice il responsabile imprese della segreteria nazionale Pd Pietro Bussolati.