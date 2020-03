Rai: Gasparri, 'con Spadafora violata par condicio referendum taglio parlamentari'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Grave violazione delle norme da parte della Rai che ha ospitato il Ministro Spadafora in una trasmissione, Domenica In, che non risulta allo stato ricondotta sotto alcuna testata giornalistica, in una fase di par condicio, visto che c’è un referendum alle porte. Quindi Spadafora non poteva andare in un programma di intrattenimento". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di FI.

"Oltretutto, da un lato per prendersi meriti sportivi che non sono i suoi, perché ben altri sono coloro che hanno portato la pallanuoto italiana alle vittorie, in primis gli atleti e poi i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto, guidati da Paolo Barelli, dall’altro l’occasione è stata utile a Spadafora per fare un po’ di demagogia sulla vicenda del virus in corso e la sospensione delle partite di calcio. Ovviamente questa violazione delle norme vigenti sarà portata in vigilanza e rappresentata presso le autorità competenti per le sanzioni conseguenti nei confronti del vertice della Rai”.