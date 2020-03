Coronavirus: Gualtieri, 'entro venerdì nuove misure per 3,6 mld**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo già pronta la fase due. Entro venerdì prossimo vareremo un decreto legge per il sostegno dell’economia per tutti i territori e i settori colpiti, in tutto il territorio nazionale. Sarà un pacchetto di risorse aggiuntive e straordinarie da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil". Ad annunciarlo, in un'intervista a 'La Repubblica', è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Il provvedimento, spiega, "conterrà interventi a tutti i livelli, che concorderemo nei prossimi giorni con le parti sociali, le associazioni di categoria e gli enti locali. Abbiamo in mente diverse ipotesi. Dal credito d’imposta per le aziende che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 25%, come si è fatto per il terremoto, a riduzioni delle tasse. Dal contributo aggiuntivo per i fabbisogni operativi del servizio sanitario nazionale alla Cassa integrazione in deroga. Nessuno dovrà restare senza cure o perdere il lavoro per il coronavirus".