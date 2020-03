Coronavirus: Conte, 'all'Italia serve unità, irresponsabile chi tenta spallate'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Le formule proposte in questi giorni, governo di unità nazionale, governissimo eccetera, suonano logore ed equivoche. Quando il Paese affronta sfide così impegnative, bisogna che tutti facciano la loro parte, responsabilmente. Approfittarne per tentare di dare spallate o proporre ammucchiate è irresponsabile". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Fatto Quotidiano', è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in merito all'emergenza coronavirus.

Questo, spiega, "è il momento di raccogliere tutte le forze per tutelare la salute dei cittadini e per preservare il nostro sistema produttivo preparandolo al rilancio. Il coinvolgimento delle forze di opposizione va fatto, ma nel rispetto dei ruoli, come ho fatto io quando ho convocato a Palazzo Chigi, nei primi giorni di crisi, i capigruppo di tutte le forze parlamentari, di maggioranza e di opposizione. Li convocherò di nuovo la settimana prossima. E devo dare atto che alcuni di loro, in particolare i leader di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, mi hanno comunicato un grande senso di responsabilità nell’affrontare questa sfida nazionale", sottolinea ancora.