Usa: Biden vince in Carolina Sud in primarie dem, Sanders secondo

New York, 1 mar. (Adnkronos/Europa Press) - Joe Biden vince la primaria in Carolina del Sud. L'ex presidente degli Stati Uniti, con il 99% dei seggi scrutinati delle primarie democratiche, incassa il 48,4% e 31 delegati (erano 54 in palio). Il senatore del Vermont, Bernie Sanders, secondo, che ha ottenuto il 19,9% ottiene 10 delegati secondo i calcoli di Cnn. Tom Steyer che si classifica al terzo posto con l'11,3% ha annunciato il suo ritiro nella corsa alla nomination democratica per la Casa Bianca.

Biden, commentando i risultati, ha sottolineato che "qualche giorno fa, la stampa e i commentatori avevano dichiarato morta questa campagna. Invece siamo molto più che vivi".

Al quarto posto si classifica l'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, che ha conquistato l'8,2% e al quinto posto si colloca la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren con il 7,1%.