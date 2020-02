Coronavirus: Castaldo, 'bene proposte Abi, a Von der Leyen misure Pmi'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Saluto con grande favore la proposta avanzata dall’Abi per il sostegno alle nostre piccole e medie imprese: un frangente così delicato, come quello che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, necessita di misure straordinarie per scongiurare, quanto più possibile, pericolosi contraccolpi per la nostra economia”. A dirlo il vicepresidente dell’Europarlamento Fabio Massimo Castaldo, del M5S, che spiega le proposte dell’Associazione bancaria italiana: “l’Abi chiede alle competenti autorità europee e italiane la sospensione, fino a un anno, dell'applicazione delle definizioni di 'default' per l'individuazione dei crediti scaduti e di rivedere contestualmente la tempistica degli accantonamenti automatici a fronte dei crediti deteriorati".

"Inoltre, il suo comitato di presidenza ha convenuto di proporre al Governo di ampliare l'operatività del fondo di garanzia per le Pmi aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve termine, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese. Da ultimo - prosegue - propone di estendere le agevolazioni in termini di sospensione per un anno delle rate dei finanziamenti per le imprese senza posizioni debitorie, previste nell’accordo sottoscritto il 15 novembre 2018, anche alle linee di credito stipulate dopo quella data”.