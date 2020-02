Governo: Scalfarotto non si dimette, 'circostanze delicate, raccolgo invito Iv'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Raccogliendo l’invito che Italia Viva mi ha rivolto in questo senso, ho deciso di non provocare in questo delicato momento, con la decisione che in altre circostanze avrei certamente assunto senza alcun ritardo, una sia pur piccola crisi nella compagine governativa che potrebbe indebolirne l’immagine e la solidità percepita, anche a livello internazionale". Lo dice Ivan Scalfarotto spiegando i motivi per cui ha deciso di non rimettere l'incarico di sottosegretario agli Esteri.