Coronavirus: Mantero (M5S), 'canapa per mascherine, dubbi su uso terapeutico'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "La fibra di canapa ha un effetto battericida, si potrebbe usare per le mascherine" 'scudo' contro il Covid-9, "il Thc potrebbe avere anche un effetto antivirale perché, in sostanza, è una difesa della pianta, ma non credo ci siano studi. Può essere utile come dilatatore bronchiale in caso di insufficienza respiratoria. Insomma, ha un sacco di applicazioni, ma francamente non sentirei di proporlo come 'cura' risolutiva del contagio". Così il senatore M5S, Matteo Mantero, interpellato dall'Adnkronos dopo la lettera del collega, ex grillino, Lello Ciampolillo (Misto), al ministro della Salute Roberto Speranza per l'uso di cannabis terapeutica come possibile antidoto al Coronavirus.