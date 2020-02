Coronavirus: Bonaccini, 'misure urgenti per economia, sforare patto stabilità' (2)

(Adnkronos) - Da più parti si è criticata la gestione del governo, che però per Bonaccini "non ha proceduto male, anche considerando che c'è stata un'escalation di casi in poche ore. Adesso c'è bisogno che il governo intervenga con misure che diano uno shock all'economia. È la parte più rilevante, anche perché si sta affrontando bene la fase medico-sanitaria". All'Europa l'ex sindaco di Modena chiede anche "un'azione per tutelare e difendere i nostri prodotti. Da parte di qualche mascalzone ci sarà la rincorsa a cogliere questa palla al balzo per contrastare l'italianità e il made in Italy".