Coronavirus: Eni estende smart working a San Donato e Milano fino al 6 marzo

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - L'Eni estende fino al 6 marzo lo smart working a San Donato Milanese e a Milano per la situazione relativa al Coronavirus. La società, spiega un portavoce del gruppo, ha deciso "in via preventiva e in linea con le indicazioni degli organismi sanitari internazionali, di estendere l’utilizzo della modalità Smart Working per lo svolgimento della prestazione lavoro da parte dei dipendenti delle sedi ufficio di San Donato Milanese e Milano fino a venerdì 6 marzo". Eni, sottolinea, "continua a monitorare costantemente l’evolvere della situazione, al fine di poter continuare a predisporre in modo efficace e tempestivo tutte le misure più opportune a tutela delle proprie persone".