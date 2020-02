Coronavirus: dg Cremona ringrazia sanitari, 'lavoro incessante in emergenza'

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Giuseppe Rossi, il direttore generale dell'Asst di Cremona, la seconda città con più casi in Lombardia, ringrazia con una lettera gli operatori sanitari, sociosanitari, tecnici e amministrativi dell'ospedale di Cremona per come hanno gestito l'emergenza Coronavirus. E ringrazia "senza retorica, perché se c’è qualcosa che il coronavirus ci sta insegnando, questa cosa riguarda in primis i professionisti della cura, la loro instancabile dedizione, i turni senza fine, il coraggio e la disponibilità ad oltranza", spiega il dg.

"In meno di una settimana - racconta - l’Ospedale di Cremona, il più coinvolto sino ad oggi nel nostro territorio, coadiuvato dall’Ospedale Oglio Po, ha saputo eliminare i confini fra reparti, équipe, specialità e diventare una cosa sola per accogliere, proteggere e assistere le persone. Questo è accaduto attraverso un lavoro incessante, svolto a tutti i livelli, che ha visto nascere in poche ore una unità di crisi supportata da tanti professionisti competenti e braccia operose".