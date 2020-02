Coronavirus: Bernini, 'su misure economiche saremo cani da guardia governo' (2)

(Adnkronos) - Non solo. Già nel decreto sul cuneo fiscale sarebbe possibile inserire alcune misure, come ad esempio i voucher, tuttavia, lamenta Maria Alessandra Gallone, "il governo dice di non mettere la bandierine, ma poi non accetta le nostre proposte: non hanno capito niente, si sta giocando sulla pelle degli italiani".

Da Fulvia Caligiuri arriva invece la richiesta di "attività per sostenere il comparto agricolo", mentre Maurizio Gasparri annuncia da parte di Forza Italia un atteggiamento "non polemico ma molto deciso", in linea con la "totale lealtà istituzionale" fin qui garantita, cui "ha corrisposto una certa quantità di confusione da parte della comunicazione governativa".