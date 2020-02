Coronavirus: Crimi, 'vicini a comunità lombarde e venete'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "In questo difficile momento, il mio pensiero va alle comunità lombarde e venete che saranno interessate dalle nuove disposizioni. Siamo al loro fianco. Siamo al fianco di tutti i cittadini. Per loro, per la loro salute e sicurezza, abbiamo il dovere di promuovere azioni rapide, concrete ed efficaci. Conta solo questo, adesso". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.