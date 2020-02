Coronavirus: Di Maio, 'sentirò ambasciatore cinese per aggiornamenti'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Come Farnesina abbiamo riportato in Italia tutti i connazionali bloccati all’estero che avevano chiesto di rientrare. Tutti ovviamente sono stati sottoposti a controlli prima della partenza e al rientro hanno seguito un rigido protocollo sanitario. Oggi sentirò l’Ambasciata a Pechino per avere ulteriori aggiornamenti e capire meglio come evolve la situazione in Cina". Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.