Governo: Mulè, 'Renzi trovi coraggio per farlo cadere e andare a votare'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Tra cialtroni, chiacchieroni e perditempo l’Italia muore. Tra ricatti, compromessi e incompetenza l’Italia muore. Siamo stufi e francamente anche un po’ arrabbiati perché si perde tempo mentre il Paese chiede riforme strutturali e non annunci irrealizzabili, chiede serietà e non sbruffonaggine, chiede una coalizione unita e determinata e non un’accozzaglia che come collante ha solo l’amore per le poltrone". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Fi e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera.

"Ogni giorno -aggiunge- ha la sua agenzia che fa traballare un esecutivo inutile e incapace, Renzi trovi il coraggio non di lanciare ultimatum con 4 punti già triti e ritriti, ma di far cascare il governo per andare a libere elezioni. Non ci sono altre strade”.