Governo: Marucci, 'aprire nuova stagione senza trasformismi'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Condivido le conclusioni finali della relazione del segretario Zingaretti all’assemblea nazionale. Se il Pd non ha avversari dentro questa maggioranza, adoperiamoci per risolvere i conflitti, per aprire una stagione più concreta del governo, senza operazioni di trasformismo”. Lo afferma Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, al termine dei lavori dell’assemblea nazionale.