Riforme: Baldelli, 'Zingaretti in imbarazzo, confermo no a referendum'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Nicola Zingaretti prima ammette che il Pd ha votato il taglio dei parlamentari (dopo averlo contrastato in ogni modo) solo per il patto di governo col M5S e poi se la prende col referendum che lascia ai cittadini l’ultima parola, solo perché lo mette in imbarazzo. Io voto no”. Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, deputato di Forza Italia e sostenitore del no al referendum sul taglio dei parlamentari.