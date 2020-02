Sicurezza: Salvini, 'pronti a dire no a cancellazione presidi Polizia'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Sono vicino ai sindaci e ai cittadini che anche oggi hanno manifestato contro la chiusura della Polstrada a Rocca San Casciano in provincia di Forlì-Cesena. Siamo al loro fianco, e siamo pronti a manifestare contro la cancellazione dei presìdi di sicurezza anche in Piemonte, in Sardegna e nelle altre regioni penalizzate dal governo”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.