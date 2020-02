Pd: in assemblea Zingaretti 'sprona' Conte, Renzi? 'errore dividere sempre'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Ma Zingaretti si rivolge anche al premier Conte: "Il governo sia più coraggioso", è la sollecitazione del segretario Pd." Io non lo considero un governo amico ma il nostro governo e il Pd ha svolto un ruolo decisivo pur tra mille difficoltà. Ora questo governo ha il dovere di accelerare e superare incertezze del tutto estranee al compito che si è dato".

E tra i dossier da chiudere con urgenza, Zingaretti mette i decreti Salvini: "Superare senza se e senza ma i decreti propaganda di Salvini. Basta subalternità", dice Zingaretti. "Perchè di sicurezza in quei decreti non c'è assolutamente nulla. Sono decreti approvati per la paura non per la sicurezza. Vanno svuotati i decreti propaganda di Salvini. Sia questo governo ad approvare al più presto decreti per la vivibilità e per la sicurezza urbana".

Quindi un affondo sulla Rai che "non può essere utilizzata alla stregua di un citofono in campagna elettorale". E sul referendum sul taglio del numero dei parlamentari: "Non lo condivido e credo sia stato un errore sottoscriverlo ma rispetto chi lo ha fatto anche del Pd". Infine un passaggio sulle regionali: "Dico ai nostri alleati che fanno tanti slogan contro le destre, contro Salvini e il pericolo del populismo, non lasciateci da soli a combattere contro Salvini e le destre. La sintesi non puo' essere: quando si vince il merito e' di tutti, quando si perde e' colpa del Pd. Non è accettabile".