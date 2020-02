Coronavirus: Razza, 'tutti negativi i casi sospetti in Sicilia' (2)

(Adnkronos) - "Sono meno di dieci i casi sospetti, rivelatesi tutti negativi, che fino adesso si sono registrati in Sicilia". A dirlo è l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione della unità di crisi sul Coronavirus convocata stamani a Catania.

"Noi non riteniamo che sia opportuno tenere condotte diverse da territorio a territorio. I cittadini siciliani e i cittadini italiani hanno a disposizione un servizio sanitario che sta adempiendo al proprio ruolo in maniera egregia - ha aggiunto l'assessore - Se di fronte ad ogni caso sospetto, entro 12 ore si è sempre arrivati alla valutazione negativa ciò è stato possibile perché la macchina era organizzata. Noi oggi ci troviamo nelle condizioni di poter affrontare con serenità non un'emergenza, perché sarebbe probabilmente erroneo esprimersi in tali termini, ma una condizione sanitaria che prevede dei percorsi specifici con professionisti adeguati".