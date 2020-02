Coronavirus: Razza, 'Policlinico Palermo e Catania i due hub per analisi'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - "Per le analisi sono stati individuati gli hub del Policlinico di Palermo e di Catania coi loro laboratori. La situazione in Sicilia è seguita con attenzione. Abbiamo riunito tutti i responsabili delle Unità di Malattie infettive, abbiamo coinvolto la rete della continuità assistenziale e dei medici di famiglia e oggi abbiamo coinvolto al tavolo anche le Unita di Rianimazione ed Ecmo per essere pronti alla gestione di ogni eventuale criticità". Così l’assessore alla Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione della unità di crisi sul Coronavirus convocata stamani a Catania.

"La Sicilia - ha aggiunto - può contare su 70 posti letto di Malattie infettive in tutta la Regione e coprono l’intero territorio regionale. Probabilmente ci chiederemo nelle prossime ore se l’organizzazione dei percorsi per le Unità di Malattie infettive non debba essere organizzata in maniera diversa, perché oltre ai casi sospetti di Coronavirus c’è la normale attività dei reparti che deve proseguire serenamente".