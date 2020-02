Governo: Boldrini, 'no pezzi di centrodestra per sostituire Renzi'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo che sarebbe meglio sostituire Renzi con un gruppo che viene dal centrodestra. Non ci darebbe lustro, smalto né nuovi consensi. Ci troveremo di fronte a un'interdizione moderata. Quindi c'è solo una strada: il governo si presenti alle Camere. Con coraggio" e se non ci fossero i numeri, resta il voto "perché noi in Parlamento non mescoleremo i nostri voti alla destra per un fantomatico governo istituzionale". Lo dice Laura Bodrini all'assemblea Pd.