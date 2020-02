Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), 'misure tempestive, chi nega in malafede'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Le misure sono state tempestive in Italia, chi lo nega lo fa in malafede". Lo dice Roberto Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, intervenuto all'assemblea Pd. Ippolito ha espresso apprezzamento per l'operato del ministro Roberto Speranza e sottolineato l'importanza di sostenere la sanità pubblica: "Tutti voi avete un ruolo centrale nelle scelte del Paese. Noi abbiamo bisogno di valorizzare il sistema pubblico. Questa è una sfida vera per il Paese: sanità uguale per tutti. Perché il privato che fa il pubblico, non è pubblico".