Coronavirus: Razza, 'gite scolastiche? Ci atterremo a indicazioni governo nazionale'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - "Nei prossimi giorni terremo un incontro con l'Ufficio scolastico regionale per valutare l'opportunità per gli studenti di andare in gita. Al momento noi ci atterremo pedissequamente a tutte le indicazioni che dovesser0 pervenire dal fronte nazionale". Così l’assessore regionale alla Salute Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione della unità di crisi sul coronavirus convocata stamani a Catania.