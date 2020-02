Coronavirus: Razza, 'a lavoro per individuare due aree in caso di quarantena in Sicilia'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando per individuare, nell'eventuale necessità di casi di quarantena due aree, che potrebbero essere una nella Sicilia orientale e una in quella occidentale, dove poter ove necessario allocare più cittadini che dovessero essere posti in quarantena". Così l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione dell'Unità di crisi sul Coronavirus convocata oggi a Catania.