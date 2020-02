Pd: segretaria Milano contro Cerno, 'basta candidati imposti a territori'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Tommaso Cerno purtroppo senatore della Repubblica sono una vergogna per le tante famiglie distrutte dall'odiosa pratica del pizzo. Non ha offeso solo me ma una comunità". Lo dice Silvia Roggiani, segretaria del Pd di Milano dal palco dell'assemblea nazionale che era stata attaccata a Tommaso Cerno, senatore passato da Pd e Iv nei giorni scorri. Roggiani ha consegnati un documento all'assemblea in cui chiede un impegno ad evitare "i candidati imposti" al territorio.