Riforme: Zingaretti, 'non condivido referendum, è un errore'**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il 29 ci sarà il referendum" sul taglio del numero dei parlamentari. "Io non lo condivido e credo sia stato un errore sottoscriverlo ma rispetto chi lo ha fatto anche del Pd. Ma noi abbiamo votato sì in Parlamento perché dentro quel sì c'era il rispetto di un accordo di governo e nell'era dei populismi non si sentiva proprio il bisogno di chiamare i cittadini" a una consultazione che "rischia di diventare un referendum sul parlamentarismo". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del Pd.