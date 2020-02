Trapani: veicoli e rifiuti pericolosi, scoperta discarica abusiva

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - Una discarica abusiva di rifiuti pericolosi è stata scoperta dai carabinieri in contrada Serro, nel trapanese. Nell'area, sottoposta a sequestro penale, erano abbandonati rifiuti di materiale plastico, ferro, pneumatici vari, sfabbricidi nonché 10 veicoli e parti di motore. Il proprietario del terreno, A.M., 34 anni, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Paceco per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.