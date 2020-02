Coronavirus: La Rocca Ruvolo, 'in Sicilia attenzione alta ma nessun allarmismo'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - "Anche in Sicilia, l’attenzione dell’assessorato alla Salute sul Coronavirus è alta. Al momento non ci sono situazioni di emergenza come in Lombardia e in Veneto ma appare quanto mai opportuno evitare allarmismi". Così la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, dopo un colloquio con l’assessore regionale Ruggero Razza. L'esponente del governo Musumeci stamattina ha convocato una riunione dell'unità di crisi sul Coronavirus e ha dato disponibilità ad illustrare in VI commissione Ars quali protocolli siano stati attivati per l’applicazione delle direttive contenute nelle linee guida del Ministero della Salute.

"Qualora qualcuno dovesse avere dei sintomi o delle preoccupazioni rispetto a un possibile contagio - aggiunge La Rocca Ruvolo - si consiglia di contattare il medico di famiglia, il numero unico di emergenza 112 o il numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero. Si raccomanda inoltre di non recarsi nei Pronto soccorso senza aver fatto questi passaggi preliminari perché in quel caso il rischio sarebbe quello di poter contagiare pazienti e personale sanitario presenti nelle strutture".