Regionali: Zingaretti ad alleati, 'non lasciateci soli a combattere Salvini'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Dico ai nostri alleati che fanno tanti slogan contro le destre, contro Salvini e il pericolo del populismo, non lasciateci da soli a combattere contro Salvini e le destre. La sintesi non puo' essere: quando si vince il merito e' di tutti, quando si perde e' colpa del Pd. Non è accettabile". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del Pd.