Rai: Zingaretti, 'non è citofono per campagna elettorale'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Una settimana fa Agcom ha disposto una multa di un milione di euro per mancato pluralismo. Un fatto senza precedenti. Questa multa però non la devono pagare i cittadini" che pagano il canone "deve essere pagata direttamente dai responsabili, da chi ha commesso violazioni. La Rai non può essere utilizzata alla stregua di un citofono in campagna elettorale". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del Pd.