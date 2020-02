Governo: Zingaretti, 'picconare errore drammatico'**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Distruggere è semplice, costruire è una missione. E' un errore drammatico per la nostra Patria sempre picconare, dividere, polemizzare, cercare sempre avventure solitarie che soddisfano qualcuno ma non aiuta l'Italia". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea Pd.

"Io sono convinto che l'Italia ce la farà se cambia. Cambiare l'Italia e' possibile se insieme cambiamo la politica. Io difendo e mi sento partecipe dell'azione di questi mesi, questo governo non corrisponde a tutte le nostre aspirazioni, tante volte le forze progressiste hanno dovuto convivere con situazioni difficili, con alleati non in sintonia".