Palermo: una scuola nell'ex sede delle Poste a Brancaccio, M5S 'investimento da 18 mln' (2)

(Adnkronos) - Il complesso diverrebbe anche un centro di aggregazione e fulcro di attività sociali e sportive a servizio del territorio, con una differenziazione degli ingressi per consentire l'uso extrascolastico. Previsti anche elevati standard della struttura da un punto di vista tecnologico, energetico, antisismico e in termini di abbattimento delle barriere architettoniche. "In questo primo anno e mezzo di presenza al governo nazionale del M5S - afferma il deputato - abbiamo dedicato energie per rimettere in sesto i bilanci delle ex province siciliane. Ora siamo nelle condizioni di far partire la fase due col rilancio di opere e investimenti".

Per sbloccare "questo importante investimento per l'area sud di Palermo", Varrica ha sollecitato il governo con una interpellanza depositata alcune settimane fa ed è in corso un'interlocuzione con gli uffici competenti a Roma. "Nel frattempo - conclude - qui a Palermo sta per essere conclusa la progettazione".