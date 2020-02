Pd: Cuppi, 'democrazia mai sostituita da piazze virtuali'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La democrazia non potrà mai essere sostituita da piazze virtuali". Lo dice Valentina Cuppi neo presidente dell'assemblea Pd. "Questa deve essere la nostra strada. rendere capillare la democrazia. La voglia di partecipazione delle persone l'abbiamo vista e la vediamo con la mobilitazione di Friday for future o le manifestazioni Patrick Zaky. Ed è proprio del coinvolgimento delle persone parte la battaglia per combattere l'odio, per dividere, per mettere sempre in contrapposizione 'io' e 'loro'".